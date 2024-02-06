Кива, Татарський і не тільки. СБУ стоїть за ліквідацією десятків зрадників, - джерела

Представники Служби безпеки України стоять за ліквідацією зрадників і військових злочинців на окупованих територіях і всередині РФ. Йдеться, зокрема, про Іллю Ківу та Владлена Татарського.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на джерела.
Українська спецслужба причетна до ліквідації таких осіб:
Голова СБУ Василь Малюк заявляв, що смерть є єдиною перспективою, яку спецслужба може запропонувати окупантам та їхнім пособникам.
Джерело повідомляє, що спецслужба займається знищенням зрадників і колаборантів на Запорізькому та Херсонському напрямках.
Йдеться про осіб, які очолювали окупаційні "органи влади" та причетні до катувань і вбивств українців.
Спецслужба займалася отруєнням гауляйтера Херсонської області Володимира Сальдо, замахом на колишнього нардепа Олега Царьова, очільника "МВС ЛНР" Ігоря Корнета та бойовика Захара Прилєпіна.
Джерела повідомляють, що проведення спецоперацій зі знищення зрадників є одним із пріоритетом для української спецслужби.
Військові злочинці та колаборанти є законною ціллю для СБУ, бо вони причетні до репресій проти українців і допомагають росіянам на окупованих територіях.
Нагадаємо, про ліквідацію зрадника Іллі Киви стало відомо увечері 6 грудня. У Росії заявили, що Кива гуляв територією парку біля котеджного селища у Підмосков'ї, де в нього кілька разів стріляли. Зрадник помер на місці.
Джерела РБК-Україна повідомили, що Киву ліквідували у рамках спецоперації СБУ. Пізніше у ГУР підтвердили ліквідацію зрадника.
Також 27 жовтня з'явилася інформація від російських колаборантів, що на Олега Царьова скоєно замах у санаторії імені Кірова в Ялті у тимчасово окупованому Росією Криму. Пізніше джерела РБК-Україна повідомили, що замах Царьова був спланованою спецоперацією Служби безпеки України.
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