RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Кива, Татарский и не только. СБУ стоит за ликвидацией десятков предателей, - источники

Архивное фото: СБУ стоит за ликвидацией десятков предателей (ssu.gov.ua)
Автор: Дмитрий Браславский, Дмитрий Левицкий

Представители Службы безопасности Украины стоят за ликвидацией предателей и военных преступников на оккупированных территориях и внутри РФ. Речь идет, в частности, об Илье Киве и Владлене Татарском.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на источники.

СБУ может предложить предателям только смерть

Украинская спецслужба причастна к ликвидации таких лиц:

  • бывшего народного депутата Ильи Кивы;
  • Российского пропагандиста Владлена Татарского;
  • "Генпрокурора ЛНР" Сергея Горенко;
  • "Депутата ЛНР" Олег Попов.

Глава СБУ Василий Малюк заявлял, что смерть является единственной перспективой, которую спецслужба может предложить оккупантам и их пособникам.

Кого еще пыталась ликвидировать СБУ

Источник сообщает, что спецслужба занимается уничтожением предателей и коллаборантов на Запорожском и Херсонском направлениях.

Речь идет о лицах, которые возглавляли оккупационные "органы власти" и причастны к пыткам и убийствам украинцев.

Спецслужба занималась отравлением гауляйтера Херсонской области Владимира Сальдо, покушением на бывшего нардепа Олега Царева, главы "МВД ЛНР" Игоря Корнета и боевика Захара Прилепина.

Ликвидация предателей является приоритетом для СБУ

Источники сообщают, что проведение спецопераций по уничтожению предателей является одним из приоритетом для украинской спецслужбы.

Военные преступники и коллаборанты являются законной целью для СБУ, так как они причастны к репрессиям против украинцев и помогают россиянам на оккупированных территориях.

Ликвидация Кивы и покушение на Царева

Напомним, о ликвидации предателя Ильи Кивы стало известно вечером 6 декабря. В России заявили, что Кива гулял по территории парка возле коттеджного поселка в Подмосковье, где в него несколько раз стреляли. Предатель скончался на месте.

Источники РБК-Украина сообщили, что Киву ликвидировали в рамках спецоперации СБУ. Позже в ГУР подтвердили ликвидацию предателя.

Также 27 октября появилась информация от российских коллаборантов, что на Олега Царева совершено покушение в санатории имени Кирова в Ялте во временно оккупированном Россией Крыму. Позже источники РБК-Украина сообщили, что покушение Царева было спланированной спецоперацией Службы безопасности Украины.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Служба безопасности УкраиныРоссийская ФедерацияЛНРИлья КиваВойна в Украине