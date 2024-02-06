Кива, Татарский и не только. СБУ стоит за ликвидацией десятков предателей, - источники

СБУ может предложить предателям только смерть

Украинская спецслужба причастна к ликвидации таких лиц:

бывшего народного депутата Ильи Кивы;

Российского пропагандиста Владлена Татарского;

"Генпрокурора ЛНР" Сергея Горенко;

"Депутата ЛНР" Олег Попов.

Глава СБУ Василий Малюк заявлял, что смерть является единственной перспективой, которую спецслужба может предложить оккупантам и их пособникам.

Кого еще пыталась ликвидировать СБУ

Источник сообщает, что спецслужба занимается уничтожением предателей и коллаборантов на Запорожском и Херсонском направлениях.

Речь идет о лицах, которые возглавляли оккупационные "органы власти" и причастны к пыткам и убийствам украинцев.

Спецслужба занималась отравлением гауляйтера Херсонской области Владимира Сальдо, покушением на бывшего нардепа Олега Царева, главы "МВД ЛНР" Игоря Корнета и боевика Захара Прилепина.

Ликвидация предателей является приоритетом для СБУ

Источники сообщают, что проведение спецопераций по уничтожению предателей является одним из приоритетом для украинской спецслужбы.

Военные преступники и коллаборанты являются законной целью для СБУ, так как они причастны к репрессиям против украинцев и помогают россиянам на оккупированных территориях.

Ликвидация Кивы и покушение на Царева

Напомним, о ликвидации предателя Ильи Кивы стало известно вечером 6 декабря. В России заявили, что Кива гулял по территории парка возле коттеджного поселка в Подмосковье, где в него несколько раз стреляли. Предатель скончался на месте.

Источники РБК-Украина сообщили, что Киву ликвидировали в рамках спецоперации СБУ. Позже в ГУР подтвердили ликвидацию предателя.

Также 27 октября появилась информация от российских коллаборантов, что на Олега Царева совершено покушение в санатории имени Кирова в Ялте во временно оккупированном Россией Крыму. Позже источники РБК-Украина сообщили, что покушение Царева было спланированной спецоперацией Службы безопасности Украины.