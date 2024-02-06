Кива, Татарский и не только. СБУ стоит за ликвидацией десятков предателей, - источники

Представители Службы безопасности Украины стоят за ликвидацией предателей и военных преступников на оккупированных территориях и внутри РФ. Речь идет, в частности, об Илье Киве и Владлене Татарском.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на источники.
Украинская спецслужба причастна к ликвидации таких лиц:
Глава СБУ Василий Малюк заявлял, что смерть является единственной перспективой, которую спецслужба может предложить оккупантам и их пособникам.
Источник сообщает, что спецслужба занимается уничтожением предателей и коллаборантов на Запорожском и Херсонском направлениях.
Речь идет о лицах, которые возглавляли оккупационные "органы власти" и причастны к пыткам и убийствам украинцев.
Спецслужба занималась отравлением гауляйтера Херсонской области Владимира Сальдо, покушением на бывшего нардепа Олега Царева, главы "МВД ЛНР" Игоря Корнета и боевика Захара Прилепина.
Источники сообщают, что проведение спецопераций по уничтожению предателей является одним из приоритетом для украинской спецслужбы.
Военные преступники и коллаборанты являются законной целью для СБУ, так как они причастны к репрессиям против украинцев и помогают россиянам на оккупированных территориях.
Напомним, о ликвидации предателя Ильи Кивы стало известно вечером 6 декабря. В России заявили, что Кива гулял по территории парка возле коттеджного поселка в Подмосковье, где в него несколько раз стреляли. Предатель скончался на месте.
Источники РБК-Украина сообщили, что Киву ликвидировали в рамках спецоперации СБУ. Позже в ГУР подтвердили ликвидацию предателя.
Также 27 октября появилась информация от российских коллаборантов, что на Олега Царева совершено покушение в санатории имени Кирова в Ялте во временно оккупированном Россией Крыму. Позже источники РБК-Украина сообщили, что покушение Царева было спланированной спецоперацией Службы безопасности Украины.
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