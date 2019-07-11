В КИУ заявили о подкупе избирателей на Прикарпатье

Иллюстративное фото (УНИАН)

На Прикарпатье избирателям предлагают бесплатные поездки в "Буковель"

На Прикарпатье в преддверии выборов в Верховную раду Украины массово подкупают избирателей, предлагая им бесплатные поездки на курорт "Буковель". Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook Комитета избирателей Украины (КИУ).

КИУ отмечает, что эта технология использовалась на выборах и ранее, однако на выборах в Верховную раду 2019 года используется массово.

"Так, бесплатные туры на "Буковель" организовывают в 83, 84, 85 и 86 избирательных округах. Желающих бесплатно поехать на "Буковель" довольно много, каждый день из каждого округа отправляются до трех автобусов туристов. Избирателям предлагают бесплатно посетить озеро молодости, пообедать, прогуляться по территории комплекса и встретиться с кандидатами от округов. В 83,84,86 округах организовывают бесплатные туры от имени кандидатов от партии "Слуга Народа", в 85 округе - от имени кандидата-самовыдвиженца, члена партии УКРОП Виктора Шевченко", - утверждают в КИУ.

Как сообщается, ранее "бесплатные поездки" на "Буковель" организовывались в 2015 году на довыборах по 85 округа. Тогда для жителей Рогатинского и Калушского районов организовывали бесплатные поездки в "Буковель" (с. Паляница), где избирателям предлагали бесплатно отдохнуть в VODA club и посетить встречу с действующим народным депутатом Украины Александром Шевченко (экс-директор ГК "Буковель") и его братом Виктором Шевченко.

В КИУ напомнили, что согласно украинскому законодательству, запрещается проводить предвыборную агитацию, которая сопровождается предоставлением избирателям денег или безвозмездно или на льготных условиях товаров и услуг, поскольку это считается косвенным подкупом избирателей.

Напомним, ранее сообщалось, что Центральная избирательная комиссия (ЦИК) отменила регистрацию 26 кандидатов в народные депутаты на внеочередных выборах в Верховную раду.

Кроме того, 8 июля ЦИК объявил предупреждение 38 кандидатам в народные депутаты на внеочередные выборы в Верховную раду за нарушение сроков открытия счетов избирательных фондов.