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У КВУ заявили про підкуп виборців на Прикарпатті

Новини » Вибори 2019    11.07.2019 - 13:30
У КВУ заявили про підкуп виборців на Прикарпатті
Ілюстративне фото (УНІАН)

На Прикарпатті виборцям пропонують безкоштовні поїздки в "Буковель"

На Прикарпатті напередодні виборів у Верховну раду України масово підкуповують виборців, пропонуючи їм безкоштовні поїздки на курорт "Буковель". Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook Комітету виборців України (КВУ).

КВУ зазначає, що ця технологія використовувалася на виборах і раніше, однак на виборах у Верховну раду 2019 року використовується масово.

"Так, безкоштовні тури на "Буковель" організовують в 83, 84, 85 і 86 виборчих округах. Бажаючих безкоштовно поїхати на "Буковель" досить багато, кожен день з кожного округу відправляються до трьох автобусів туристів. Виборцям пропонують безкоштовно відвідати озеро молодості, пообідати, прогулятися по території комплексу і зустрітися з кандидатами від округів. У 83,84,86 округах організовують безкоштовні тури від імені кандидатів від партії "Слуга Народу", у 85 окрузі - від імені кандидата-самовисуванця, члена партії УКРОП Віктора Шевченка", - стверджують у КВУ.

Як повідомляється, раніше "безкоштовні поїздки" на "Буковель" організовувалися в 2015 році на довиборах по 85 округу. Тоді для жителів Рогатинського і Калуського районів організовували безкоштовні поїздки в "Буковель" (с. Паляниця), де виборцям пропонували безкоштовно відпочити в VODA club і відвідати зустріч з діючим народним депутатом України Олександром Шевченком (екс-директор ГК "Буковель") і його братом Віктором Шевченком.

У КВУ нагадали, що згідно з українським законодавством, забороняється проводити передвиборну агітацію, що супроводжується наданням виборцям грошей чи безоплатно або на пільгових умовах товарів і послуг, оскільки це вважається непрямим підкупом виборців.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Центральна виборча комісія (ЦВК) скасувала реєстрацію 26 кандидатів у народні депутати на позачергових виборах у Верховну раду.

Крім того, 8 липня ЦВК оголосила попередження 38 кандидатам у народні депутати на позачергові виборах у Верховну раду за порушення строків відкриття рахунків виборчих фондів.

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