КИУ заявил о вмешательстве полиции в избирательный процесс в Черниговской области

Наблюдатели Комитета избирателей Украины заявили о зафиксированных ими во время выборов в Раду в округах 207 и 210 (Черниговская область) вмешательствах со стороны представителей Национальной полиции. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение КИУ в Facеbook.

Наблюдатели утверждают, что 19 июля во время заседания ОИК №207 (г. Корюковка), на котором происходила передача избирательной документации в УИК, представители Нацполиции на три часа заблокировали работу комиссии из-за якобы проведения следственных действий по законности установки камер видеонаблюдения.

Члены ОИК восприняли данные действия полиции как давление на комиссию, и председатель ОИК подал заявление Государственного бюро расследований.

Непосредственно в день выборов, 21 июля, заместитель председателя ОИК №207 Андрей Чефранов сообщил, что представители полиции проверяют личные вещи граждан на входе в помещение ОИК, называя причиной непрекращающиеся анонимные сообщения о возможных минированиях.

Также в день голосования на округе 210 зафиксированы факты изъятия представителями полиции личных вещей (планшетов) ряда представителей общественной организации, проводившей экзит-пол в пределах избирательного округа.

Адвокат общественной организации обратился с заявлением в ГБР о злоупотреблении представителями полиции служебными полномочиями.

Наблюдатели трактуют действия представителей полиции как "в значительной степени политически мотивированные".

Напомним, в Киеве полиция возбудила дела в связи с фактами подписания членами участковых избирательных комиссий в Голосеевском и Соломенском районах протоколов подсчета голосов до окончания голосования на выборах в Раду.