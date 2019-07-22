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В Киеве открыли дела из-за подписания протоколов до завершения голосования

Новости » Выборы 2019    22.07.2019 - 01:35
В Киеве открыли дела из-за подписания протоколов до завершения голосования
Иллюстративное фото (из открытых источников)

Нарушения были зафиксированы на участках в Голосеевском и Соломенском районах

В Киеве члены участковых избирательных комиссий в Голосеевском и Соломенском районах подписали протоколы подсчета голосов до окончания голосования на выборах в Раду, полиция возбудила уголовное производство. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отдел коммуникации полиции Киева.

О нарушении сообщил в полицию один из наблюдателей на выборах.

"В Голосеевском районе столицы наблюдательница сообщила в полицию, что обнаружила подписанный членами участковой избирательной комиссии протокол подсчета голосов. На то время процесс голосования продолжался", - говорится в сообщении.

По адресу выехала следственно-оперативная группа Голосеевского управления полиции, информация подтвердилась; по данному факту начато уголовное производство за совершение правонарушения, предусмотренного ч. 3 ст. 158 Уголовного кодекса Украины, предусматривающей от пяти до семи лет заключения с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок от одного до трех лет.

В полиции также сообщили об аналогичном инциденте в Соломенском районе Киева.

"Наблюдатель заметил, что члены комиссии подписывают незаполненный протокол подсчета голосов и вызвал полицию. На место происшествия немедленно выехала следственно-оперативная группа, которая задокументировала этот факт", - говорится в сообщении.

По второму факту также начато уголовное производство по ч. 2 ст. 158 Уголовного кодекса Украины, предусматривающей от трех до семи лет заключения с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок от двух до трех лет.

Напомним, ранее в Киеве на председателя одной из избирательных комиссий полиция составила административный протокол за нахождение на рабочем месте в состоянии алкогольного опьянения в день выборов в Раду.

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