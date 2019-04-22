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КИУ не зафиксировал серьезных нарушений на выборах


Комитет не зафиксировал использование фактора административного ресурса

Комитет избирателей Украины не зафиксировал серьезных нарушений во время второго тура выборов президента Украины. Об этом заявил глава КИУ Украины Алексей Кошель в комментарии телеканалу "112".

Кошель отметил, что комитет не зафиксировал использование фактора административного ресурса и фактов подкупа. 

"Количество нарушений было меньше, чем в первом туре. Около 50% нарушений действующего законодательства - это нарушения, связанные с работой участковых комиссий. Это было не злое намерение, а из-за низкого уровня компетенции", - сказал он.

Напомним, вчера в КИУ сообщали о препятствовании работе наблюдателей и журналистов. Также в Черкасской области граждане не нашли себя в списках избирателей, некоторых граждан незаконно включали в список избирателей,  а отдельные комиссии уже начали заполнять протоколы о подсчете голосов. В ЦИК заявили, что во время второго тура выборов в Украине фиксируется меньше нарушений, которые связаны с повреждением или демонстрации бюллетеня.

Добавим, что, по состоянию на 10:53, ЦИУ обработал 96,6% протоколов. Лидирует Владимир Зеленский с 73,4% голосов. За Порошенко проголосовали 24,5% избирателей. Зеленского с победой уже поздравили в Беларуси, США, Британии, Канаде, Швеции, Венесуэле.

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