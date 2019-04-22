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КВУ не зафіксував серйозних порушень на виборах


Комітет не зафіксував використання фактора адміністративного ресурсу

Комітет виборців України не зафіксував серйозних порушень під час другого туру виборів президента України. Про це заявив голова КВУ України Олексій Кошель в коментарі телеканалу "112".

Кошель зазначив, що комітет не зафіксував використання фактора адміністративного ресурсу і фактів підкупу.

"Кількість порушень було менше, ніж у першому турі. Близько 50% порушень чинного законодавства - це порушення, пов'язані з роботою дільничних комісій. Це було не через злий намір, а через низький рівень компетенції", - сказав він.

Нагадаємо, вчора в КВУ повідомляли про перешкоджання роботі спостерігачів та журналістів. Також в Черкаській області громадяни не знайшли себе у списках виборців, деяких громадян незаконно включали до списку виборців, а окремі комісії вже почали заповнювати протоколи про підрахунок голосів. У ЦВК заявили, що під час другого туру виборів в Україні фіксується менше порушень, які пов'язані з пошкодженням або демонстрацією бюлетеня.

Додамо, що, за станом на 10:53, ЦВК обробив 96,6% протоколів. Лідирує Володимир Зеленський з 73,4% голосів. За Порошенка проголосували 24,5% виборців. Зеленського вже привітали з перемогою в Білорусі, США, Британії, Канаді, Швеції, Венесуелі.

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