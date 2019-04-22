КВУ не зафіксував серйозних порушень на виборах

Комітет виборців України не зафіксував серйозних порушень під час другого туру виборів президента України. Про це заявив голова КВУ України Олексій Кошель в коментарі телеканалу "112".

Кошель зазначив, що комітет не зафіксував використання фактора адміністративного ресурсу і фактів підкупу.

"Кількість порушень було менше, ніж у першому турі. Близько 50% порушень чинного законодавства - це порушення, пов'язані з роботою дільничних комісій. Це було не через злий намір, а через низький рівень компетенції", - сказав він.

Нагадаємо, вчора в КВУ повідомляли про перешкоджання роботі спостерігачів та журналістів. Також в Черкаській області громадяни не знайшли себе у списках виборців, деяких громадян незаконно включали до списку виборців, а окремі комісії вже почали заповнювати протоколи про підрахунок голосів. У ЦВК заявили, що під час другого туру виборів в Україні фіксується менше порушень, які пов'язані з пошкодженням або демонстрацією бюлетеня.

Додамо, що, за станом на 10:53, ЦВК обробив 96,6% протоколів. Лідирує Володимир Зеленський з 73,4% голосів. За Порошенка проголосували 24,5% виборців. Зеленського вже привітали з перемогою в Білорусі, США, Британії, Канаді, Швеції, Венесуелі.