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КИУ не зафиксировал серьезных нарушений на выборах

Новости » Выборы 2019    22.04.2019 - 11:01
КИУ не зафиксировал серьезных нарушений на выборах
Фото: Алексей Кошель (wikipedia.org/Drybachok1994)

Комитет не зафиксировал использование фактора административного ресурса

Комитет избирателей Украины не зафиксировал серьезных нарушений во время второго тура выборов президента Украины. Об этом заявил глава КИУ Украины Алексей Кошель в комментарии телеканалу "112".

Кошель отметил, что комитет не зафиксировал использование фактора административного ресурса и фактов подкупа. 

"Количество нарушений было меньше, чем в первом туре. Около 50% нарушений действующего законодательства - это нарушения, связанные с работой участковых комиссий. Это было не злое намерение, а из-за низкого уровня компетенции", - сказал он.

Напомним, вчера в КИУ сообщали о препятствовании работе наблюдателей и журналистов. Также в Черкасской области граждане не нашли себя в списках избирателей, некоторых граждан незаконно включали в список избирателей,  а отдельные комиссии уже начали заполнять протоколы о подсчете голосов. В ЦИК заявили, что во время второго тура выборов в Украине фиксируется меньше нарушений, которые связаны с повреждением или демонстрации бюллетеня.

Добавим, что, по состоянию на 10:53, ЦИУ обработал 96,6% протоколов. Лидирует Владимир Зеленский с 73,4% голосов. За Порошенко проголосовали 24,5% избирателей. Зеленского с победой уже поздравили в Беларуси, США, Британии, Канаде, Швеции, Венесуэле.

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