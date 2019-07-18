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КИУ назвал вероятные проблемные округа на выборах

Новости » Выборы 2019    18.07.2019 - 15:35
КИУ назвал вероятные проблемные округа на выборах
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

В КИУ отметили, что в Одесской области баллотируется рекордное количество кандидатов-клонов

Комитет избирателей Украины (КИУ) назвал вероятные проблемные округа на парламентских выборах, где наблюдаются манипулятивные технологии. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook КИУ.

По информации КИУ, всего в перечне 8 одномандатных округов: на Закарпатье (ОИО №73), в Луганской (ОИО №107), Одесской (ОИО №113), Волынской (ОИО №20), Запорожской (ОИО №80), Херсонской (ОИО №182), Черниговской (г.Прилуки, ОИО №210) и Донецкой (ОИО №51) областях.

"Комитет избирателей назвал вероятные проблемные округа на выборах. К проблемным отнесены те округа, где наблюдается напряженная недобросовестная конкурентная борьба или же активно используются манипулятивные технологии вроде косвенного подкупа избирателей. Всего в перечне 8 одномандатных округов", - заявил председатель КИУ Алексей Кошель.

Напомним, с сегодняшнего дня Национальная полиция взяла под круглосуточную охрану все избирательные комиссии в связи с досрочными парламентскими выборами.

Как сообщало РБК-Украина, по данным Государственной пограничной службы, по состоянию на 16 июля в Украину уже прибыли более 280 международных наблюдателей на внеочередные выборы в Раду. Пограничная служба ведет активное сотрудничество с Центральной избирательной комиссией и обеспечивает надлежащий пропуск международным наблюдателям в Украину.

 

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