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КВУ назвав ймовірні проблемні округи на виборах

Новини » Вибори 2019    18.07.2019 - 15:35
КВУ назвав ймовірні проблемні округи на виборах
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

У КВУ зазначили, що в Одеській області балотується рекордна кількість кандидатів-клонів

Комітет виборців України (КВУ) назвав ймовірні проблемні округи на парламентських виборах, де спостерігаються маніпулятивні технології. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook КВУ. 

За інформацією КВУ, всього у переліку 8 одномандатних округів:  на Закарпатті (ОВО №73), в Луганській (ОВО №107), Одеській (ОВО №113), Волинській (ОВО №20), Запоріжській (ОВО №80), Херсонській (ОВО №182), Чернігівській (м.Прилуки, ОВО №210) і Донецькій (ОВО №51) областях.

"Комітет виборців назвав ймовірні проблемні округи на виборах. До проблемних віднесено ті округи, де спостерігається напружена недоброчесна конкурентна боротьба або ж активно використовуються маніпулятивні технології на кшталт непрямого підкупу виборців. Всього в переліку 8 одномандатних округів", - заявив голова організації Олексій Кошель.

Нагадаємо, відсьогодні Національна поліція взяла під цілодобову охорону всі окружні виборчі комісії у зв'язку з достроковими парламентськими виборами.

Як повідомляло РБК-Україна, за даними Державної прикордонної служби, станом на 16 липня до України вже прибули понад 280 міжнародних спостерігачів на позачергових виборах в Раду. Прикордонна служба веде активну співпрацю з Центральною виборчою комісією та забезпечує належний пропуск міжнародних спостерігачів в Україну.

 

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