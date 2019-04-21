КИУ сообщил о препятствовании работе наблюдателей

Наблюдатели Комитета избирателей Украины сообщают о проблемах со списками избирателей и препятствовании работе наблюдателей и представителей СМИ во время голосования на выборах президента Украины. Об этом сообщает КИУ в Facebook.

Так, в Черкасской области граждане не нашли себя в списках избирателей, после чего вызвали полицию. После приезда полицейских и повторной проверки члены УИК все же нашли избирателей в списке и предоставили им возможность проголосовать.

"В Ровно невключение граждан в списки избирателей было в УИК №№ 560951, 560908, 560964, 560957, 560950 (ТВО152), 560981 (ТПО 153). В Ровно на участок №560934 пришел избиратель, который не смог проголосовать из-за отсутствия его фамилии в списке избирателей. При этом три недели назад, во время первого тура выборов, он получил приглашение на первый тур выборов и в списке был", - говорится в сообщении.

Также наблюдатели КИУ зафиксировали незаконное включение граждан в список избирателей, а отдельные комиссии уже начали заполнять протоколы о подсчете голосов, не дожидаясь завершения голосования. В частности, КИУ сообщает о фактах препятствования работе наблюдателей и представителей СМИ.

"Так, в Николаевской области (округ №129, участок №480913) члены комиссии неправомерно требовали от представителей СМИ наличие зарегистрированного места жительства для регистрации их в соответствующем журнале. На участке №480836 (округ №128) на входе размещено объявление с требованием членов комиссии к гражданам с ID карточкой иметь с собой приложение с местом проживания. КИУ подчеркивает, что такие требования являются незаконными", - говорится в сообщении.

Напомним, в полиции, по состоянию на 18:00, поступило 1 тыс. 68 заявлений и сообщений о нарушении избирательного законодательства. Больше всего нарушений касаются незаконной агитации.

В частности, в ЦИК заявили, что во время второго тура выборов в Украине фиксируется меньше нарушений, которые связаны с повреждением или демонстрации бюллетеня.