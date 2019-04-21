КВУ повідомив про перешкоджання роботі спостерігачів

Спостерігачі Комітету виборців України повідомляють про проблеми зі списками виборців та про перешкоджання роботі спостерігачів та представників ЗМІ під час голосування на виборах президента України. Про це повідомляє КВУ в Facebook.

Так, у Черкаській області громадяни не знайшли себе у списках виборців, після чого викликали поліцію. Після приїзду поліцейських і повторної перевірки члени ДВК все ж знайшли виборців у списку і надали їм можливість проголосувати.

"У Рівному невключення громадян до списків виборців мало місце в ДВК №№ 560951, 560908, 560964, 560957, 560950 (ТВО152), 560981 (ТВО 153). У Рівному на дільницю №560934 прийшов виборець, який не зміг проголосувати через відсутність його прізвища в списку виборців. При цьому три тижні тому, під час першого туру виборів, він отримав запрошення на перший тур виборів і в списку був", - йдеться у повідомленні.

Також спостерігачі КВУ зафіксували незаконне включення громадян до списку виборців, а окремі комісії вже розпочали заповнювати протоколи про підрахунок голосів, не чекаючи завершення голосування. Зокрема, КВУ повідомляє про факти перешкоджання роботі спостерігачів та представників ЗМІ.

"Так, у Миколаївській області (округ №129, дільниця №480913) члени комісії неправомірно вимагали від представників ЗМІ наявність зареєстрованого місця проживання для реєстрації їх у відповідному журналі. На дільниці №480836 (округ №128) на вході розміщено оголошення з вимогою членів комісії до громадян з ID карткою мати із собою додаток з місцем проживання. КВУ наголошує, що такі вимоги є незаконними", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, до поліції, станом на 18:00, надійшло 1 тис. 68 заяв та повідомлень про порушення виборчого законодавства. Найбільше порушень стосуються незаконної агітації.

Зокрема, у ЦВК заявили, що під час другого туру виборів в Україні фіксується менше порушень, які пов’язані з пошкодженням чи демонстрації бюлетеня.