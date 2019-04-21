КИУ сообщает о нарушениях в день выборов

Комитет избирателей Украины сообщил о незаконной агитации в социальных сетях и на носителях внешней рекламы в день голосования на выборах президента Украины. Об этом сообщает пресс-служба КИУ в Facebook.

В частности, КИУ сообщает, что пользователи сети Instagram могут наблюдать таргетированную рекламу от страницы "Команда Зеленского" с надписью "Осталось 11:59:37 Чтобы изменить ход истории". Кроме этого наблюдатели КИУ из всех регионов Украины сообщают о наличие внешней рекламы (билборды, ситилайты) с признаками агитационных материалов двух кандидатов.

"Наблюдатели КИУ сообщают, что отдельные участки открылись с опозданием. В частности, на участке №51557 в Виннице голосование началось только в 08:35 из-за отсутствия председателя УИК с печатью от сейфа. В течение этого времени 15 избирателей ждали под закрытой дверью. В Херсоне с опозданием был открыт участок №763. Избиратели получали бюллетени, в то время как члены комиссии только вбрасывали в урны контрольные листы", - говорится в сообщении.

В пресс-службе сообщают, что есть проблемы, связанные с опломбированием ящиков для голосования.

"В частности, в Ровно на участке №560907 одна из шкатулок была опломбирована неправильно (с одной стороны пломба не была протянута через крышку). На Волыни (округ №20, участок №070529) в селе Крупная Луцкого района не хватает двух кабинок для голосования на участке", - говорится в сообщении.

Наблюдатели КИУ сообщают о первых конфликтах на участках. Так, в Николаевской области в округе №128 (участки №480843, №480804) произошел конфликт между избирателями и лицами, которые проводили экзит-пол. Избиратели считали, что представители экзит-поллов нарушают действующее законодательство и вызвали полицию.

"Полиция пояснила, что нарушение не зафиксировано, поскольку опрос проводится вне помещения для голосования", - говорится в сообщении.

Также в Николаеве информационные плакаты кандидатов были размещены прямо за рабочими столами членов УИК (участок №480729, округ №127), что мешало свободному доступу к ним со стороны избирателей. После замечания комиссия перевесила плакаты.

Напомним, в ходе выборов президента Украины Министерство внутренних дел (МВД) Украины зафиксировало 102 заявления и сообщения нарушений, которые связаны с избирательным процессом