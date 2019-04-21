КВУ повідомляє про порушення в день виборів

Комітет виборців України повідомив про незаконну агітацію в соціальних мережах та на носіях зовнішньої реклами у день голосування на виборах президента України. Про це повідомляє прес-служба КВУ в Facebook.

Зокрема, КВУ повідомляє, що користувачі мережі Instagram можуть спостерігати таргетовану рекламу від сторінки "Команда Зеленського" із написом "Залишилося 11:59:37 Щоб змінити хід історії". Окрім цього спостерігачі КВУ з усіх регіонів України повідомляють про наявність зовнішньої реклами (білборди, сітілайти) із ознаками агітаційних матеріалів двох кандидатів.

"Спостерігачі КВУ повідомляють, що окремі дільниці відкрилися із запізненням. Зокрема, на дільниці №51557 у Вінниці голосування розпочалося лише 08:35 через відсутність голови ДВК з печаткою від сейфу. Упродовж цього часу 15 виборців чекали під закритими дверима. У Херсоні із запізненням було відкрито дільницю №763. Виборці вже отримували бюлетені, в той час як члени комісії лише вкидали в скриньки контрольні листи", - йдеться у повідомленні.

У прес-службі повідомляють, що також мають місце проблеми, пов’язані із опломбуванням скриньок для голосування.

"Зокрема, в Рівному на дільниці №560907 одна зі скриньок була опломбована неправильно (з одного боку пломба не була протягнена через кришку). Голова комісії після зауваження спостерігача, скликала всіх членів комісії, і за їх підписами, наклеїли паперову пломбу. На Волині (округ №20, дільниця №070529) у селі Крупна Луцького району не вистачає двох кабінок для голосування на дільниці", - йдеться у повідомленні.

Спостерігачі КВУ повідомляють про перші конфлікти на дільницях. Так, у Миколаївській області в окрузі №128 (дільниці №480843, №480804) стався конфлікт між виборцями та особами, що проводили екзит-пол. Виборці вважали, що представники екзит-полів порушують чинне законодавство і викликали поліцію.

"Поліція пояснила, що порушення не зафіксовано, оскільки опитування проводиться за межами приміщення для голосування", - йдеться у повідомленні.

Також у Миколаєві інформаційні плакати кандидатів було розміщено прямо за робочими столами членів ДВК (дільниця №480729, округ №127), що заважало вільному доступу до них з боку виборців. Після зауваження комісія перевісила плакати.

Нагадаємо, у ході виборів президента України Міністерство внутрішніх справ (МВС) України зафіксувало 102 заяви та повідомлення порушень, які пов’язані з виборчим процесом