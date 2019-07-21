КИУ рассказал о проблемах в работе отдельных комиссий

Комитет избирателей Украины сообщил, что в день голосования на выборах в Раду наибольшее количество материалов незаконной агитации распространяется от имени политических партий "Слуга Народа", "Оппозиционная платформа за Жизнь" и "Оппозиционный блок" и есть проблемы в работе некоторых комиссий. Об этом сообщает пресс-служба КИУ в Facebook.

В пресс-службе отмечают, что наиболее распространенные нарушения - наличие незаконной агитации в день голосования и незаконные действия отдельных избирательных комиссий.

"Наблюдатели КИУ сообщили о наличии в день голосования материалов незаконной агитации. По оценке наблюдателей КИУ наибольшее количество материалов незаконной агитации распространяется от имени политических партий ("Слуга Народа", "Оппозиционная платформа за Жизнь", "Оппозиционный блок"). Также есть материалы еще от имени 5 политических сил (Аграрная партия Украины, ВО "Свобода", "Голос", "ЕС", ВО "Батькивщина") и ряда кандидатов в одномандатных округах", - говорится в сообщении.

В частности, в КИУ сообщили о нарушениях до дня голосовании. Некоторые из материалов незаконной агитации были распространены непосредственно перед днем голосования. Так, в Николаеве расклеены агитационные листовки, выполненные в стилистике политической партии "Слуга народа", на которых изображен избирательный бюллетень с двумя фамилиями кандидатов, один из которых зачеркнут. В Виннице в день голосования размещены агитационные материалы от имени Аграрной партии Украины, ВО "Батькивщина", партии "Оппозиционная платформа За жизнь", кандидата Александра Околита.

Наблюдатели КИУ отмечают проблемы в работе отдельных комиссий. Так, в Николаеве участок №480904 начал заседания комиссии около 7 утра, хотя согласно закону заседание должно начаться не ранее 07:15. После вмешательства представителей КИУ заседание было отменено, открыть сейф комиссия не успела.

Также в ОИО №127 на участке №480730 в 08:00 в ящиках для голосования не было контрольных талонов, однако избирателям начали выдавать бюллетени. В Винницкой области зафиксированы единичные случаи нарушения процедуры проведения подготовительного заседания, например на участке ОИО №11 №051525 не было объявлено количество полученных УИК бюллетеней. В Хмельницкой области в ОИО №193 (участок №680535) не развешаны плакаты с кандидатами (они разложены на столе), а также на доске объявлений отсутствуют копии протоколов.

"Отдельные участки не было открыто вовремя. Так, в Винницкой области по состоянию на 08:20 в ОИО №11 один участок (№051533) не начал голосование, члены комиссии пересчитывают имеющиеся бюллетени. В Кировоградской области в ОИО №99, участок № 350911 открылась с опозданием на 15 мин", - рассказали в комитете.

Напомним, в одномандатном избирательном округе №67 на участок №180302 в сек. Городище (Житомирская область) бюллетени для голосования привезли утром в день выборов в Раду из соседнего села. Это нарушает украинское законодательство.