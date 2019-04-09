Комитет избирателей Украины (КИУ) призывает избирателей не медлить со сменой места голосования перед вторым туром выборов 2019, который должен состояться 21 апреля. Об этом сообщает пресс-служба КИУ в Facebook.

В КИУ напомнили, что изменить место голосования можно только до 15 апреля. Обращение подается не позднее чем за 5 дней до дня голосования на соответствующих выборах. Тем, кто менял место голосования в первом туре, процедуру нужно пройти повторно.

"Перед первым туром более 300 тыс. граждан сменили место голосования. Тогда избиратели имели три месяца для подачи соответствующих заявлений. Перед вторым туром у избирателей есть всего неделя. Менять место голосования можно уже сейчас. Процедура продлится до 15 апреля", - пояснил глава КИУ Алексей Кошель.

Также в КИУ рассказали способ изменения места регистрации.

"Для того, чтобы изменить место голосования нужно прибыть в отдел ведения реестра избирателей по месту своей регистрации или по местонахождению участка, на котором вы планируете проголосовать. Нужно написать заявление о смене места голосования, а также предоставить документ, подтверждающий потребность в смене места голосования (это может быть справка с места работы, об аренде жилья и тому подобное). С собой необходимо иметь паспорт. Для внутренне-перемещенных лиц дополнительные справки не нужны - только паспорт", - рассказали в пресс-службе.

Напомним, Владимир Зеленский заверил, что будет участвовать в дебатах перед вторым туром выборов.

Ранее Зеленский заявил, что дебаты с Петром Порошенко состоятся 19 апреля. Порошенко заявил, что ждет Зеленского на "Олимпийском" и 14, и 19 апреля.