Комітет виборців України (КВУ) закликає виборців не зволікати зі зміною місця голосування перед другим туром виборів 2019, який має відбутися 21 квітня. Про це повідомляє прес-служба КВУ у Facebook.

У КВУ нагадали, що змінити місце голосування можна лише до 15 квітня. Звернення подається не пізніше ніж за 5 днів до дня голосування на відповідних виборах. Тим, хто змінював місце голосування в першому турі, процедуру потрібно пройти повторно.

"Перед першим туром понад 300 тис. громадян змінили місце голосування. Тоді виборці мали три місяці для подання відповідних заяв. Перед другим туром у виборців є лише тиждень. Змінювати місце голосування можна вже зараз. Процедура триватиме до 15 квітня", - пояснив голова КВУ Олексій Кошель.

Також у КВУ розповіли спосіб зміни місця реєстрації.

"Для того, щоб змінити місце голосування потрібно прибути до відділу ведення реєстру виборців за місцем своєї реєстрації або за місцезнаходженням дільниці, на якій ви плануєте проголосувати. Потрібно написати заяву про зміну місця голосування, а також надати документ, що підтверджує потребу в зміні місця голосування (це може бути довідка з місця роботи, про оренду житла тощо). Із собою необхідно мати паспорт. Для внутрішньо-переміщених осіб додаткові довідки не потрібні - лише паспорт", - розповіли у прес-службі.

Нагадаємо, Володимир Зеленський запевнив, що буде брати участь у дебатах перед другим туром виборів.

Раніше Зеленський заявив, що дебати з Петром Порошенком відбудуться 19 квітня. Порошенко заявив, що чекає Зеленського на "Олімпійському" і 14, і 19 квітня.