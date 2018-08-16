У КВУ назвали три партії, які купують рекламу на телебаченні за державні кошти

РПЛ, "Опоблок" і "Батьківщина" активно купують рекламу на телебаченні за державні кошти

Радикальна партія Олега Ляшка (РПЛ), "Опозиційний блок" і "Батьківщина" активно купують рекламу на телебаченні за державні кошти. Про це свідчать дані зі звітів політичних партій про майно, доходи, витрати і зобов'язання фінансового характеру за II квартал, передає "Комітет виборців України" (КВУ).

Повідомляється, що протягом квітня-червня РПЛ витратила 13,4 млн гривень. З них половина суми, 6,5 млн гривень, була спрямована на оплату рекламних матеріалів. Зокрема, за 4,7 млн гривень партія оплатила рекламу на телебаченні: кошти перераховано ТОВ "Новини 24" (понад 1,3 млн гривень), ТОВ "Інформаційне агентство "112 Україна"" (1,7 млн гривень), ТОВ "Телеканал "Прямий"" (1,2 млн гривень).

У свою чергу "Опозиційний блок" витратив 15,7 млн гривень, з яких 4,2 млн гривень - на рекламу. З них 3,2 млн направлено на рекламу по телебаченню: понад 2,5 млн гривень політсила перерахувала ТОВ "Інтер реклама-центр" за розміщення матеріалів в телеефірі. Платежі були здійснені в квітні і травні.

ВО "Батьківщина" витратила 31,9 млн гривень, з яких 24,8 млн - на рекламу. Частина реклами по телебаченню партія сплатила за рахунок коштів державного фінансування. Так, в якості оплати за виступ 1 млн гривень державних коштів було перераховано ЗАТ "Телеканал" Інтер", 1,2 млн - ТОВ" Старлайт бренд контент ", 1,4 млн - ТОВ" Глобал медіа груп".

Також оплачувала рекламу на телебаченні за рахунок платників податків "Самопоміч". Партія витратила на це 600 тис. гривень.

Фото (cvu.org.ua)

Нагадаємо, раніше в КВУ розповіли, що найнижчі показники відвідувань восьмої сесії парламенту у депутатів Верховної ради від депутатських груп "Воля народу", "Відродження" та фракції "Опозиційний блок".