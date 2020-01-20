В КИУ назвали одну из ключевых проблем в работе Рады

В Комитете избирателей Украины заявили, что одной из ключевых проблем в работе Верховной рады остается проблема законодательного спама. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на исследование комитета "Итоги 2 сессии Верховной рады".

Указано, что за 5 месяцев в Раде было зарегистрировано 1317 законодательных актов, из них 829 - это проекты законов.

"90% всех законопроектов зарегистрировали народные депутаты. Они стали авторами 1205 законопроектов, 6% законопроектов зарегистрировал Кабинет министров Украины - 82 документа, 4% законопроектов инициировал президент - 30 проектов... Количество законопроектов на одно заседание составило 25 документов", - отмечается в сообщении.

"Проблема законодательного спама остается одной из ключевых в Верховной раде. Народные депутаты часто регистрируют законопроекты с целью самопиара... Также часто политики воспринимают закон как единственный способ решения всех проблем... особенно это касается попыток решения местных проблем со стороны депутатов-мажоритарщиков, когда игнорируется тот факт, что взаимодействие с местными органами власти могло бы быть более эффективным инструментом, чем штамповка законодательных предложений", - заявил председатель КИУ Алексей Кошель.

Подчеркивается, что каждый новый законопроект - это дополнительная нагрузка на аппарат, профильные управления и комитеты Рады, потому избыточное количество законопроектов лишь ослабляет работу законодательного органа.

"Следует учитывать, что 90% законопроектов фактически не имеют шансов на принятие. В среднем лишь 10-12% проектов становятся законами", - отмечают в КИУ.

Так, за время работы второй сессии ВР было принято 133 закона и один кодекс. Еще 125 законов были приняты за основу.

"Тематически большая часть принятых законов касались сферы финансов, налоговой и таможенной политики - 22 закона. Наибольшее количество принятых законов инициировали народные депутаты - 89. Президент и Кабинет министров инициировали по 22 принятых закона", - сообщили в комитете.

Напомним, в 2018 году в парламенте заявляли, что одним из ключевых вызовов работы Верховной рады восьмого созыва является увеличение так называемого законодательного спама.

Как писало РБК-Украина, в сентябре 2019-го комитет Верховной рады по вопросам регламента ВР рекомендовал парламенту принять законопроект №1040-2 "О внесении изменений в некоторые законы Украины о праве законодательной инициативы народных депутатов" для борьбы с законодательным спамом.