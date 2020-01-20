КИУ назвал топ прогульщиков заседаний Рады

Комитет избирателей Украины назвал топ прогульщиков пленарных заседаний Верховной рады. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на исследование комитета "Итоги 2 сессии Верховной рады".

Указано, что за период сентября-января было проведено 58 пленарных заседаний ВР. В среднем на заседаниях парламента было зарегистрировано 348 народных депутатов. Активнее всего народные депутаты посещали заседания в начале сессии, впоследствии активность несколько снизились.

Отмечается, что среди фракций и групп парламента самый низкий результат посещаемости продемонстрировали фракции "Оппозиционная платформа "За жизнь" и ВО "Батькивщина". Так, в среднем на заседаниях Рады было зарегистрировано 77% депутатов ОПЗЖ и 72% депутатов "Батькивщины".

При этом самые высокие показатели посещаемости у депутатов "Слуги народа" и "Европейской солидарности". Сказано, что на заседаниях ВР были зарегистрированы 85% депутатов СН и 83% депутатов ЕС. Несколько ниже показатели посещения у группы "За будущее" и фракции "Голос". В среднем 81% депутатов этих политических сил посещали заседания Рады.

Сообщается также, что 4 депутата пропустили 90% голосований.

"4 народных депутата пропустили 90% голосований. Это Антон Яценко из группы "За будущее", Вадим Столар из ОПЗЖ, Юрий Солод из ОПЗЖ и внефракционный Андрей Деркач. Так, за пять месяцев работы А. Яценко нажал кнопку для голосования только 89 раз или принял участие в 4% голосований. Это самый низкий результат среди всех народных депутатов", - сказано в сообщении.

Всего в парламенте есть 58 народных депутатов, принявших участие в менее чем половине голосований Рады за сессию.

Напомним, Конституционный суд Украины признал неконституционным законопроект президента Владимира Зеленского о лишении нардепов мандата за прогулы и "кнопкодавство".

Как писало РБК-Украина, ВР лишит депутатских выплат за ноябрь 81 народного депутата. Выплат лишили нардепов, которые в течение ноября 2019 года без уважительных причин не принимали непосредственное участие в более 30% голосований при принятии решений Рады на пленарных заседаниях и не принимали непосредственное участие в более 50% заседаний комитетов Верховной рады, в состав которых они избраны.