Китаю придется сделать выбор, - Блинкен

Блинкен напомнил, что еще до вторжения России в Украину Москва и Пекин приняли совместное заявление, в котором подчеркивалось, что дружба между ними "не имеет границ".

"Думаю, сейчас в некотором роде проверяется, каковы эти границы, поскольку Китай находится в затруднительном положении", - заявил Блинкен.

Он также напомнил, что Китай не раз заявлял о том, что его политика основана на соблюдении Устава ООН и на принципах, которые лежат в его основе.

"Мы ждем, что Китай выступит в защиту принципов, которых, как он заявляет, он придерживается. Но он не делает этого. Думаю, он находится во все более неудобном положении из-за того, что есть огромный разрыв между тем, за что Китай якобы выступает, и тем, что он по-настоящему делает. Думаю, это сказывается на его репутации в мире, во многих частях мира", - сказал госсекретарь США.

Блинкен подчеркнул, что суть не в том, чтобы встать на сторону США, а в том, чтобы быть на той стороне, которая права.

"Суть в том, чтобы поддержать основополагающие принципы системы международных отношений или хаос, или конфликт. И, в конечном счете, Китаю придется сделать выбор", - подчеркнул Блинкен.