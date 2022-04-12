Блинкен: война РФ в Украине создала большую пропасть в сфере прав человека

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что последние дни открыли миру массовые случаи нарушений прав человека российскими войсками в Украине. Особенно много случаев фиксируется в освобожденных от оккупации населенных пунктах.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN .

"Выявление нарушений прав человека стали особенно массовыми после отступления российских войск. Сейчас появляется все больше свидетельств их широкомасштабных зверств", — сказал Блинкен в выступлении в Государственном департаменте.

"Театры, вокзалы, многоквартирные дома превратились в руины с гражданскими лицами внутри. Мы слышим о зверствах в показаниях женщин и девочек, которые были изнасилованы, а также мирных жителей, умирающих от голода", — рассказал госсекретарь.

Он также отметил, что своим презрением к человеческой жизни и достоинству Кремль возродил веру людей во всем мире в существование прав человека, которыми должен пользоваться каждый.