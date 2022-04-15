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Китаю придется сделать выбор, - Блинкен

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Пятница 15 апреля 2022 08:10
Китаю придется сделать выбор, - Блинкен Фото: госсекретарь США Энтони Блинкен (Getty Images)
Автор: Роман Мирончук

Госсекретарь США Энтони Блинкен убежден, что Китаю придется сделать выбор в противостоянии России против Украины, поскольку он "сказывается на его репутации в мире".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Голос Америки.

Блинкен напомнил, что еще до вторжения России в Украину Москва и Пекин приняли совместное заявление, в котором подчеркивалось, что дружба между ними "не имеет границ".

"Думаю, сейчас в некотором роде проверяется, каковы эти границы, поскольку Китай находится в затруднительном положении", - заявил Блинкен.

Он также напомнил, что Китай не раз заявлял о том, что его политика основана на соблюдении Устава ООН и на принципах, которые лежат в его основе.

"Мы ждем, что Китай выступит в защиту принципов, которых, как он заявляет, он придерживается. Но он не делает этого. Думаю, он находится во все более неудобном положении из-за того, что есть огромный разрыв между тем, за что Китай якобы выступает, и тем, что он по-настоящему делает. Думаю, это сказывается на его репутации в мире, во многих частях мира", - сказал госсекретарь США.

Блинкен подчеркнул, что суть не в том, чтобы встать на сторону США, а в том, чтобы быть на той стороне, которая права.

"Суть в том, чтобы поддержать основополагающие принципы системы международных отношений или хаос, или конфликт. И, в конечном счете, Китаю придется сделать выбор", - подчеркнул Блинкен.

Напомним, Блинкен заявил, что война России против Украины создала большую пропасть в сфере прав человека.

Мы также писали о том, то президент США Джо Байден до сих пор не определился по поводу отправки представителя в Украину.

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