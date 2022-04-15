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Китаю доведеться зробити вибір, - Блінкен

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П'ятниця 15 квітня 2022 08:10
Китаю доведеться зробити вибір, - Блінкен Фото: держсекретар США Ентоні Блінкен (Getty Images)
Автор: Роман Мирончук

Держсекретар США Ентоні Блінкен переконаний, що Китаю доведеться зробити вибір у протистоянні Росії проти України, оскільки він "позначається на його репутації у світі".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Голос Америки.

Блінкен нагадав, що ще до вторгнення Росії в Україну Москва і Пекін прийняли спільну заяву, в якій підкреслювалося, що дружба між ними "не має кордонів".

"Думаю, зараз в деякому роді перевіряється, які ці кордони, оскільки Китай знаходиться в скрутному становищі", - заявив Блінкен.

Він також нагадав, що Китай не раз заявляв про те, що його політика заснована на дотриманні Статуту ООН і на принципах, які лежать в його основі.

"Ми чекаємо, що Китай виступить на захист принципів, яких, як він заявляє, він дотримується. Але він цього не робить. Думаю, він знаходиться у все більш незручному становищі через те, що є величезний розрив між тим, за що Китай нібито виступає, і тим, що він по-справжньому робить. Думаю, це позначається на його репутації у світі, в багатьох частинах світу", - сказав держсекретар США.

Блінкен підкреслив, що суть не в тому, щоб встати на бік США, а в тому, щоб бути на тій стороні, яка права.

"Суть в тому, щоб підтримати основоположні принципи системи міжнародних відносин або хаос, або конфлікт. І, зрештою, Китаю доведеться зробити вибір", - підкреслив Блінкен.

Нагадаємо, Блінкен заявив, що війна Росії проти України створила велику прірву у сфері прав людини.

Ми також писали про те, то президент США Джо Байден досі не визначився з приводу відправлення представника в Україну.

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Китай Ентоні Блінкен
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