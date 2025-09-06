До Китаю почали прибувати танкери з "тіньового флоту" РФ, - Reuters

До Китаю прибув вже другий за останній час російський танкер, який перевозить скраплений природний газ.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.
За даними агентства, російський танкер-газовоз "Схід" стояв на якорі біля терміналу ЗПГ у порту Тешань у південно-західній провінції Гуансі в Китаї. Танкер під російським прапором із вантажем 150 000 кубометрів ЗПГ був завантажений на заводі Arctic LNG 2 у Гидані на півночі Сибіру 19 липня.
Це другий вантаж із санкціонованого проекту, доставлений до Китаю після того, як наприкінці серпня на термінал ЗПГ у Бейхаї прибув танкер Arctic Mulan, який також перебуває під санкціями.
Видобуток у рамках арктичного проекту розпочався у грудні 2023 року, проте постачання газу відстають від графіка через брак газовозів льодового класу та західні санкції.
Arctic LNG 2, 60% акцій якого належать російській компанії "Новатек", мав стати одним із найбільших у країні заводів ЗПГ із цільовою продуктивністю 19,8 млн тон на рік, але санкції затьмарили його перспективи.
Зазначається, що наразі ще два танкери з російським газом пришвартовані на півострові Камчатка на Далекому Сході Росії, а третій знаходиться у Південно-Китайському морі між Тайванем та островом Хайнань.
Нагадаємо, 28 серрня стало відомо, що російський танкер зі скрапленим газом уперше пришвартувався в Китаї попри санкції США.
Відомо, що Arctic Mulan завантажив партію СПГ на початку червня з плавучого сховища на сході Росії. Паливо в резерві походило із заводу Arctic LNG 2.
Влітку минулого року підприємство виробило лише вісім партій газу, але в жовтні було змушене призупинити роботу. Причинами стали відсутність покупців і сезонне утворення льодів навколо об'єкта. У результаті судна перевантажували паливо на сховища в самій Росії.