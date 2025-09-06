RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
Встреча Зеленского и Путина Мирные переговоры Война в Украине

В Китай начали прибывать танкеры из "теневого флота" РФ, - Reuters

Фото: в Китай начали прибывать танкеры из "теневого флота" РФ (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

В Китай прибыл уже второй за последнее время российский танкер, который перевозит сжиженный природный газ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

По данным агентства, российский танкер-газовоз "Восток" стоял на якоре возле терминала СПГ в порту Тешань в юго-западной провинции Гуанси в Китае. Танкер под российским флагом с грузом 150 000 кубометров СПГ был загружен на заводе Arctic LNG 2 в Гидане на севере Сибири 19 июля.

Это второй груз из санкционированного проекта, доставленный в Китай после того, как в конце августа на терминал СПГ в Бейхае прибыл танкер Arctic Mulan, который также находится под санкциями.

Добыча в рамках арктического проекта началась в декабре 2023 года, однако поставки газа отстают от графика из-за нехватки газовозов ледового класса и западных санкций.

Arctic LNG 2, 60% акций которого принадлежат российской компании "Новатэк", должен был стать одним из крупнейших в стране заводов СПГ с целевой производительностью 19,8 млн тонн в год, но санкции омрачили его перспективы.

Отмечается, что сейчас еще два танкера с российским газом пришвартованы на полуострове Камчатка на Дальнем Востоке России, а третий находится в Южно-Китайском море между Тайванем и островом Хайнань.

 

Что предшествовало

Напомним, 28 августа стало известно, что российский танкер со сжиженным газом впервые пришвартовался в Китае несмотря на санкции США.

Известно, что Arctic Mulan загрузил партию СПГ в начале июня с плавучего хранилища на востоке России. Топливо в резерве происходило с завода Arctic LNG 2.

Летом прошлого года предприятие произвело всего восемь партий газа, но в октябре было вынуждено приостановить работу. Причинами стали отсутствие покупателей и сезонное образование льдов вокруг объекта. В результате суда перегружали топливо на хранилища в самой России.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская ФедерацияКитайтеневой флотГаз