Китайці таємно вивозять із Росії військову екіпіровку: росЗМІ дізналися мету

Громадяни Китаю активно вивозять з Росії бронежилети, тактичні рюкзаки, військову форму і не тільки. Мета - вивчення і створення дешевших аналогів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Известия".
"Спостерігається збільшення кількості незаконних операцій, пов'язаних із вивезенням товарів військового та подвійного призначення", - стверджує джерело пропагандистського видання.
Воно додало, що для вивезення з Росії військової екіпіровки громадяни КНР використовують різні лазівки, зокрема в роботі поштових служб.
За даними "Известий", у середині квітня в Москві затримали китайця 1997 року народження. Він відправив поштою два розвантажувальні жилети, зокрема "Ратник" (бронежилет, у який можна вставляти бронепластини, на ньому багато кишень, кріплень і підсумків).
Пізніше російські правоохоронці нібито встановили, що цей громадянин Китаю вже вивіз із Росії два бронежилети 6Б45, бойові ранці та іншу військову екіпіровку.
Водночас у грудні 2024 року в Москві "за контрабанду військової екіпіровки" затримали 27-річного студента з Китаю. У нього виявили бронежилети, гільзи від куль, бронеплити та іншу екіпіровку.
Випадки вивезення військової екіпіровки з РФ почалися 2022 року, коли РФ повномасштабно вторглася в Україну. Восени того ж року громадянин Китаю отримав три роки колонії за контрабанду датчиків для військової техніки.
Нагадаємо, нещодавно президент України Володимир Зеленський розповів, що Китай передає Росії зброю. Йдеться про порох та артилерію.
Спікер МЗС КНР Лінь Цзянь, реагуючи на слова українського президента, заявив, що це нібито неправдива інформація.
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