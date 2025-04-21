Китайці таємно вивозять із Росії військову екіпіровку: росЗМІ дізналися мету

"Спостерігається збільшення кількості незаконних операцій, пов'язаних із вивезенням товарів військового та подвійного призначення", - стверджує джерело пропагандистського видання.

Воно додало, що для вивезення з Росії військової екіпіровки громадяни КНР використовують різні лазівки, зокрема в роботі поштових служб.

За даними "Известий", у середині квітня в Москві затримали китайця 1997 року народження. Він відправив поштою два розвантажувальні жилети, зокрема "Ратник" (бронежилет, у який можна вставляти бронепластини, на ньому багато кишень, кріплень і підсумків).

Пізніше російські правоохоронці нібито встановили, що цей громадянин Китаю вже вивіз із Росії два бронежилети 6Б45, бойові ранці та іншу військову екіпіровку.

Водночас у грудні 2024 року в Москві "за контрабанду військової екіпіровки" затримали 27-річного студента з Китаю. У нього виявили бронежилети, гільзи від куль, бронеплити та іншу екіпіровку.

Випадки вивезення військової екіпіровки з РФ почалися 2022 року, коли РФ повномасштабно вторглася в Україну. Восени того ж року громадянин Китаю отримав три роки колонії за контрабанду датчиків для військової техніки.