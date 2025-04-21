Китайцы тайно вывозят из России военную экипировку: росСМИ узнали цель

"Наблюдается увеличение числа незаконных операций, связанных с вывозом товаров военного и двойного назначения", - утверждает источник пропагандистского издания.

Он добавил, что для вывоза из России военной экипировки граждане КНР используют различные лазейки, в частности в работе почтовых служб.

По данным "Известий", в середине апреля в Москве задержали китайца 1997 года рождения. Он отправил по почте два разгрузочных жилета, в том числе "Ратник" (бронежилет, в который можно вставлять бронепластины, на нем много карманов, креплений и подсумков).

Позже российские правоохранители якобы установили, что этот гражданин Китая уже вывез из России два бронежилета 6Б45, боевые ранцы и другую военную экипировку.

При этом в декабре 2024 года в Москве "за контрабанду военной экипировки" задержали 27-летнего студента из Китая. У него обнаружили бронежилеты, гильзы от пуль, бронеплиты и прочую экипировку.

Случаи вывоза военной экипировки из РФ начались в 2022 году, когда РФ полномасштабно вторглась в Украину. Осенью того же года гражданин Китая получил три года колонии за контрабанду датчиков для военной техники.