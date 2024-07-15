Китайці, антифа, Байден. Американці вдалися до поширення конспірології щодо замаху на Трампа

За даними кіберкомпанії PeakMetrics, кількість згадок про Трампа в соціальних мережах протягом кількох годин після стрілянини зросла в 17 разів порівняно з середньодобовою кількістю. Багато з цих згадок були вираженням симпатії до Трампа або закликами до єдності . Але багато інших висували необґрунтовані, фантастичні версії.

"Ми бачили такі речі, як "за цим стояли китайці", або "за цим стояли антифа", або "це зробила адміністрація Байдена". Ми також бачили твердження, що за цим стоїть RNC (Національний комітет Республіканської партії)", — сказав Пол Бартел, старший аналітик PeakMetrics. "Всі лише припускають. Ніхто насправді не знає, що відбувається. Вони виходять в Інтернет, щоб спробувати це зрозуміти", - зауважив він.

Деякі ліві голоси швидко оголосили стрілянину операцією під «помилковим прапором», яку придумав сам Трамп, тоді як деякі прихильники Трампа припустили, що Секретна служба навмисно не захистила кандидата в президенти за наказом Білого дому.

Секретна служба в неділю відхилила заяви, що поширювалися в соціальних мережах, про те, що кампанія Трампа вимагала посилити безпеку перед суботнім мітингом і отримала відповідь "ні".

Згідно з аналізом ізраїльської технічної фірми Cyabra, боти соціальних мереж допомогли поширити неправдиві заяви на таких платформах, як Facebook, Instagram, X і TikTok. Компанія виявила, що цілих 45% облікових записів із такими хештегами, як #fakeassassination і #stagedshooting, були неавтентичними.

В Інтернеті швидко з’явилися теорії змови, які неправильно ідентифікували підозрюваного в стрільці, бездоказово звинувачували інших людей і використовували мову ненависті, включаючи жорсткий антисемітизм.

Дехто намагався використати подію фінансово. У неділю вранці обліковий запис у соцмережі X під назвою "Proud Patriots" закликав прихильників Трампа придбати їхні товари на тему спроби вбивства.

Варто зауважити, що саме серед прихильників Республіканської партії і, зокрема, Трампа популярні теорії змови. Цей факт став очевидним під час подій навколо штурму Капітолія у січні 2021 року.

Замах на Трампа