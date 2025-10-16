Китайський віце-міністр погрожував США "глобальним хаосом", - Bloomberg

Неузгоджений візит до Вашингтона

Міністр фінансів США Скотт Бессент зазначив, що серпневий візит Лі Ченгана до американської столиці не був узгоджений з адміністрацією президента США Дональда Трампа.

"Можливо, віце-міністр, який з'явився тут із дуже запальною мовою 28 серпня, з'їхав з глузду", - цитує слова міністра видання.

"Ця особа була дуже неповажною", - додав Бессент, який раніше назвав китайського чиновника "неврівноваженим".

Міністерство торгівлі Китаю не відповіло на запит Bloomberg щодо цих заяв.

Хто такий Лі Ченган

58-річного Лі Ченгана було призначено віце-міністром торгівлі та торговим представником Китаю у квітні, після того, як президент Трамп оголосив про нові тарифи.

Раніше він представляв Китай у Світовій організації торгівлі (СОТ) у Женеві та брав участь у торгових переговорах із США.

Міністерство торгівлі Китаю повідомляло, що Лі відвідав Вашингтон для зустрічей із представниками казначейства, комерції та торгівлі, де "наголосив на принципах взаємної поваги, мирного співіснування та взаємовигідної співпраці".

Загострення риторики між США та Китаєм

Проте Бессент описав візит інакше.

За його словами, Лі погрожував, що Китай "викличе глобальний хаос", якщо США продовжать плани щодо запровадження портових зборів.

"Можливо, він думає, що він вовк-воїн", - додав глава Мінфіну.

Видання поспілкувалось з експертами, які зазначили, що Бессент своїми заявами "хоче послати Сі (лідер Китаю Сі Цзіньпін - ред.) послання, що він повинен відмовитися від останніх заходів експортного контролю, якщо хоче укласти угоду з президентом Трампом".

Водночас колишній речник СОТ Кіт Роквелл, який спілкувався з Лі під час його роботи в Женеві, описав китайського чиновника як "жорсткого, але терплячого переговорника", який "знав свою справу" і "не дозволив США тиснути на нього".

За словами експертів, "дуже малоймовірно, що дії Лі були чимось іншим, ніж схвалені Сі в Пекіні", оскільки "китайські чиновники рідко діють самостійно, особливо за умов централізованого правління Сі Цзіньпіна".