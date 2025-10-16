Китайский вице-министр угрожал США "глобальным хаосом", - Bloomberg

В США резко раскритиковали китайского вице-министра торговли Ли Ченгана, заявив, что тот прибыл в Вашингтон без приглашения и вел себя "неуравновешенно". Он якобы угрожал "глобальным хаосом".
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.
Министр финансов США Скотт Бессент отметил, что августовский визит Ли Ченгана в американскую столицу не был согласован с администрацией президента США Дональда Трампа.
"Возможно, вице-министр, который появился здесь с очень зажигательной речью 28 августа, сошел с ума", - цитирует слова министра издание.
"Этот человек был очень неуважительным", - добавил Бессент, который ранее назвал китайского чиновника "неуравновешенным".
Министерство торговли Китая не ответило на запрос Bloomberg относительно этих заявлений.
58-летний Ли Ченган был назначен вице-министром торговли и торговым представителем Китая в апреле, после того, как президент Трамп объявил о новых тарифах.
Ранее он представлял Китай во Всемирной торговой организации (ВТО) в Женеве и участвовал в торговых переговорах с США.
Министерство торговли Китая сообщало, что Ли посетил Вашингтон для встреч с представителями казначейства, коммерции и торговли, где "подчеркнул принципы взаимного уважения, мирного сосуществования и взаимовыгодного сотрудничества".
Однако Бессент описал визит иначе.
По его словам, Ли угрожал, что Китай "вызовет глобальный хаос", если США продолжат планы по введению портовых сборов.
"Возможно, он думает, что он волк-воин", - добавил глава Минфина.
Издание пообщалось с экспертами, которые отметили, что Бессент своими заявлениями "хочет послать Си (лидер Китая Си Цзиньпин - ред.) послание, что он должен отказаться от последних мер экспортного контроля, если хочет заключить соглашение с президентом Трампом".
В то же время бывший представитель ВТО Кит Роквелл, который общался с Ли во время его работы в Женеве, описал китайского чиновника как "жесткого, но терпеливого переговорщика", который "знал свое дело" и "не позволил США давить на него".
По словам экспертов, "очень маловероятно, что действия Ли были чем-то иным, чем одобренные Си в Пекине", поскольку "китайские чиновники редко действуют самостоятельно, особенно в условиях централизованного правления Си Цзиньпина".
Напомним, напряжение между двумя крупнейшими экономиками мира возросло после того, как Китай ввел новые ограничения на экспорт редкоземельных металлов.
В ответ президент США Дональд Трамп пригрозил наложить 100% пошлины на китайские товары.
15 октября Трамп заявил, что Соединенные Штаты могут полностью прекратить торговлю с Китаемпо ряду направлений.
По его словам, Пекин намеренно отказывается закупать американскую сою. После этого заявления фондовый рынок США потерял около 450 млрд долларов всего за семь минут.