Китайський слід. У небі Колумбії виявили розвідувальний аеростат

Повідомляється, що над Колумбією на висоті 16 кілометрів було виявлено об'єкт, який увійшов у повітряний простір південноамериканської країни на півночі, рухаючись із середньою швидкістю приблизно 45 кілометрів на годину.

Військові представники США раніше повідомили, що над Латинською Америкою була помічена друга китайська повітряна куля, але не уточнили її місцезнаходження.

У заяві ВПС Колумбії не згадується Китай чи інша країна, як країна, причетна до запуску розвідувального аеростата.