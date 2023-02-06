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Китайский след. В небе Колумбии обнаружили разведывательный аэростат

Фото: в небе Колумбии обнаружили разведывательный аэростат (twitter.com/WarMonitors)
Автор: Константин Широкун

В воздушном пространстве Колумбии военные обнаружили разведывательный аэростат, который по форме и скорости полета повторяет китайский воздушный шар, сбитый в США.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Сообщается, что над Колумбией на высоте 16 километров был обнаружен объект, который вошел в воздушное пространство южноамериканской страны на севере, двигаясь со средней скоростью примерно 45 километров в час.

Военные представители США ранее сообщили, что над Латинской Америкой был замечен второй китайский воздушный шар, но не уточнили его местонахождение.

В заявлении ВВС Колумбии не упоминается Китай или какая-либо другая страна, как страна, причастная к запуску разведывательного аэростата.

Напомним, на днях американские военные обнаружили в северной части Соединенных Штатов разведывательный воздушный шар.

В свою очередь МИД Китая заявил, что воздушный шар прилетел с их территории, однако не использовался для разведки.

Позже стало известно, что США у побережья Каролины сбили китайский воздушный шар, который считали шпионом.

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