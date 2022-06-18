Китайский лунный аппарат нашел воду на спутнике Земли: что известно

Как известно, мисся "Чанье-5" прибыла на Луну в зону Океана Бурь в декабре 2020 года. Эта зона - "лунное море", которое является равниной на спутнике Земли, покрытой темной застывшей лавой.

Исследователи собрали самые молодые лунные образцы, когда-либо изучавшиеся. Для этого понадобилось пробурить почву. Вскоре после забора образцов посредством специального модуля материал был доставлен на Землю.

По словам планетолога из Национальной астрономической обсерватории Китайской академии наук (NAOC) Ли Чунлай, спектральное сканирование поверхности и анализ образцов в лабораториях подтверждают, что на Луне есть вода.

При этом стоит отметить, что результаты