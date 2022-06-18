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Китайский лунный аппарат нашел воду на спутнике Земли: что известно

Фото: на Луне обнаружили воду (flickr.com/steve-n-elise)
Автор: РБК-Украина

Китайский космический аппарат "Чанъэ-5" в рамках программы по исследованию Луны обнаружил на спутнике Земли образцы воды. Ее наличие в лунной почве подтвердил лабораторный анализ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Space.com.

Как известно, мисся "Чанье-5" прибыла на Луну в зону Океана Бурь в декабре 2020 года. Эта зона - "лунное море", которое является равниной на спутнике Земли, покрытой темной застывшей лавой.

Исследователи собрали самые молодые лунные образцы, когда-либо изучавшиеся. Для этого понадобилось пробурить почву. Вскоре после забора образцов посредством специального модуля материал был доставлен на Землю.

По словам планетолога из Национальной астрономической обсерватории Китайской академии наук (NAOC) Ли Чунлай, спектральное сканирование поверхности и анализ образцов в лабораториях подтверждают, что на Луне есть вода.

При этом стоит отметить, что результаты

Как известно, в будущем Китай планирует первым построить базу на Луне.

Также напомним, что ученым удалось впервые в истории вырастить растения на почве с Луны. Почва была собрана во время миссии космического корабля "Аполлон-11" в 1969 году.

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исследователи