Ученым удалось впервые в истории вырастить растения на почве с Луны. Почва была собрана во время миссии космического корабля "Аполлон-11" в 1969 году.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Associated Press .

Ученые решили посадить в лунной почве кресс-салат. Во время первой недели оказалось, что свойства лунной почвы настолько сильно напрягали мелкие цветущие сорняки, что это привело к их замедленному прорастанию. Большинство лунных растений оказались низкорослыми.

Как отметили ученые, образцы "Аполлона-11", которые подвергались воздействию солнечной радиации дольше, чем почва с поверхности Моря покоя, были наименее благоприятны для роста.

Фото: ученые впервые в истории вырастили растения на почве с Луны (nature.com)

Отмечается, что лунная грязь полна крошечных обломков стекла от ударов микрометеоритов.

Ученые допускают, что в будущем стоит использовать более молодые геологические участки на Луне во время посадки растений.

"Тот факт, что что-то выросло, означает, что у нас есть действительно хорошая отправная точка, и теперь вопрос в том, как мы это оптимизируем и улучшаем", — заявила Шармила Бхаттачарья, научный сотрудник НАСА по космической биологии.