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Космическая гонка с США: Китай планирует первым построить базу на Луне

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Пятница 31 декабря 2021 16:34
Космическая гонка с США: Китай планирует первым построить базу на Луне Фото: Китай планирует первым построить базу на Луне (flickr.com)
Автор: Сергей Пышкин

Китай планирует построить исследовательскую базу на Луне раньше США и других конкурентов. Рассчитывает успеть к 2027 году.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на South China Morning Post.

В прошлом году США исключили Россию и Китай из списка партнеров по космической миссии, которая предусматривала добычу полезных ископаемых на Луне. КНР, со своей стороны, решила ускорить свою программу и построить базу к 2027 году.

По словам одного из высших чиновников Китайского национального космического управления, миссия "Чанъэ-8" отныне запланирована не на 2035 год, а на 2027 год. В частности, ранее проект предусматривал проведение научных исследований на поверхности Луны, таких как, например, 3D-печать с использованием местных материалов.

Как отмечает чиновник, главной задачей Китая является создание основы для мирного использования ресурсов спутника Земли, несмотря на то, что до этого космическая отрасль страны заявляла, что не заинтересована в гонках.

Ученые планируют разработать автономную мобильную исследовательскую станцию, которая будет предусматривать отдаление от базы на 1000 километров. Зато страна уже не намерена строить окололунную орбитальную станцию.

В частности, Китай, со своей стороны, планирует строить базу, которая будет расположена в пещерах, или в целом ниже уровня "земли", чтобы защитить ее от метеоритов или же радиации. NASA - наоборот, будет строить объект на поверхности.

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