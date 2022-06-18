Китайський місячний апарат знайшов воду на супутнику Землі: що відомо

Китайський космічний апарат "Чан'е-5" в рамках програми з дослідження Місяця виявив на супутнику Землі зразки води. Її наявність в місячному грунті підтвердив лабораторний аналіз.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Space.com.
Як відомо, "Чанье-5" прибула на місяць в зону Океану Бур в грудні 2020 року. Ця зона - "місячне море", яке є рівниною на супутнику Землі, покритої темною застиглою лавою.
Дослідники зібрали наймолодші місячні зразки, які коли-небудь вивчалися. Для цього знадобилося пробурити грунт. Незабаром після забору зразків за допомогою спеціального модуля матеріал був доставлений на Землю.
За словами планетолога Національної астрономічної обсерваторії Китайської академії наук (NAOC) Лі Чунлай, спектральне сканування поверхні та аналіз зразків у лабораторіях підтверджують, що на Місяці є вода.
При цьому варто відзначити, що результати
Як відомо, в майбутньому Китай планує першим побудувати базу на Місяці.
Також нагадаємо, що вченим вдалося вперше в історії виростити рослини на грунті з Місяця. Грунт був зібраний під час місії космічного корабля "Аполлон-11" в 1969 році.