Китайський місячний апарат знайшов воду на супутнику Землі: що відомо

Як відомо, "Чанье-5" прибула на місяць в зону Океану Бур в грудні 2020 року. Ця зона - "місячне море", яке є рівниною на супутнику Землі, покритої темною застиглою лавою.

Дослідники зібрали наймолодші місячні зразки, які коли-небудь вивчалися. Для цього знадобилося пробурити грунт. Незабаром після забору зразків за допомогою спеціального модуля матеріал був доставлений на Землю.

За словами планетолога Національної астрономічної обсерваторії Китайської академії наук (NAOC) Лі Чунлай, спектральне сканування поверхні та аналіз зразків у лабораторіях підтверджують, що на Місяці є вода.

При цьому варто відзначити, що результати