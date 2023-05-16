Китайський дипломат із російським минулим. Хто такий Лі Хуей та навіщо він їде до України

Турне із "мирною місією"

Спеціальний представник КНР у справах Євразії Лі Хуей 15 травня 2023 вирушив у закордонну поїздку. Протягом кількох днів чиновник відвідає Україну, Росію, Польщу, Францію та Німеччину.

Лі Хуей має намір обговорити з усіма сторонами конфлікту шляхи його "політичного врегулювання". Як заявили в китайському МЗС, турне дипломата ще раз продемонструє прихильність КНР до переговорів, і що "Китай твердо стоїть на стороні миру".

Візит китайського представника до України та що йому передувало

Делегація Китаю перебуватиме в Києві 16 та 17 травня. Дводенний візит Лі Хуея анонсувало кілька закордонних ЗМІ з посиланням на неназваного представника українського уряду.

Про плани відправити спецпредставника КНР в Україну стало відомо 26 квітня, коли відбулася телефонна розмова Володимира Зеленського та Сі Цзіньпіна. Глави держав поговорили вперше за весь час повномасштабної війни.

Сі Цзіньпін заявив про готовність Пекіна співпрацювати з Києвом та пообіцяв направити делегацію до регіону, щоб сприяти мирним переговорам.

Незадовго до розмови з президентом України Сі Цзіньпін відвідав Москву та провів переговори з Володимиром Путіним.

Сі Цзіньпін призначив Лі Хуея спецпредставником із мирних переговорів після розмови з Володимиром Зеленським (фото: посольство КНР у РФ)

Від початку вторгнення РФ на територію України 24 лютого 2022 в КНР офіційно заявляють про нейтралітет і пропонують посередництво.

Ідеї щодо врегулювання конфлікту влада Китаю виклала у так званому "мирному плані". У ньому йдеться про необхідність поважати суверенітет країн, припинення військових дій та поновлення мирних переговорів, неприпустимість застосування ядерної зброї.

Але водночас у документі розкритиковано "односторонні санкції", а війну названо лише "українською кризою". Міжнародна реакція на пропозиції Китаю виявилася скептичною, оскільки Пекін так і не засудив вторгнення РФ.

Експосол у РФ: хто такий Лі Хуей

Призначення Лі Хуея головою делегації у спеціальній "мирній місії" КНР було сприйнято неоднозначно через тісні зв'язки чиновника з Росією. Він довгі роки працював у Москві, має російські нагороди та особисту подяку від президента Путіна.

Лі Хуею 70 років. Закінчив Пекінський університет іноземних мов, а дипломатичну кар'єру розпочав у 1975 році.

З кінця 70-х до 1990 року працював у департаменті СРСР та Європи у Міністерстві закордонних справ Китаю.

У 1990 році приїхав до Москви - був призначений на посаду першого секретаря посольства КНР в СРСР. Після розпаду Союзу Лі Хуей продовжував працювати на тій самій посаді ще 2 роки.

З 1992-го працював у посольстві КНР у Казахстані. Обіймав різні посади: від першого секретаря до надзвичайного повноважного посла (1997-1999).

Лі Хуей також був заступником міністра закордонних справ КНР.

У 2009-му знову вирушив до РФ і протягом 10 років працював на посаді посла.

Володимир Путін вручає нагороду Лі Хуею у Москві у 2019 році (фото: kremlin.ru)

"За зміцнення дружби та співробітництва між РФ та Китаєм" у 2006 році китайський дипломат отримав подяку від президента Володимира Путіна, а у 2019 році глава Кремля вручив Лі Хуею "Орден Дружби".

У 2019 році посадовця було призначено спеціальним представником уряду КНР у справах Євразії. З 26 квітня 2023 – представник КНР з врегулювання "української кризи".

Реакція України на призначення спецпредставника Китаю

На новину про те, що екс-посол Китаю в РФ увійде до делегації КНР, радник голови ОП Михайло Подоляк зазначив, що Лі Хуей як ніхто зможе зрозуміти російські наміри.

"Безумовно, це людина, яка абсолютно точно розуміє "дичину" російської спільноти як такої. Він там довго працював", – висловив думку Подоляк.

Водночас президент України Володимир Зеленський після переговорів із Сі Цзіньпіном заявляв, що КНР готує спецпредставника для переговорів саме із лідерами Європейських держав.

"Зі свого боку лідер Китаю сказав, що вони готують спецпредставника – не для України, тут ви помиляєтесь – вони готують спецпредставника для держав Європи, який поїде державами Європи говорити на тему війни", – наголосив глава держави під час пресконференції з президентом Чехії. Петром Павелом 28 квітня.