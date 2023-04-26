ua ru
Ср, 26 квітня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Подоляк про спецпредставника Китаю, який приїде в Україну: розуміє "дичину" РФ

Новость на русском →
Україна, Середа 26 квітня 2023 22:27
Подоляк про спецпредставника Китаю, який приїде в Україну: розуміє "дичину" РФ Фото: радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк (GettyImages)
Автор: Каріна Левицька

Під час сьогоднішньої розмови українського президента Володимира Зеленського з китайським лідером Сі Цзіньпінем Китай відреагував на всі заяви України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву радника керівника Офісу президента Михайла Подоляка під час телемарафону.

"Безумовно, Китай відразу відреагував на все, щоб було проговорено Зеленським", - заявив Подоляк.

Крім того, він зауважив, що колишній посол Китаю у РФ Лі Хуей, який відвідає Україну в складі китайської спецгрупи, як ніхто зможе зрозуміти російські наміри.

"Безумовно, це людина (Лі Хуей - ред.), яка абсолютно точно розуміє "дичину" російської спільноти як такої. Він там довго працював", - заявив радник.

Нагадаємо, сьогодні президент Україна Володимир Зеленський вперше з початку повномасштабного вторгнення РФ провів телефонні переговори з лідером Китаю Сі Цзіньпіном.

Також у Китаї після розмови лідера Сі Цзіньпіна з президентом Володимиром Зеленським заявили, що направлять спецпредставника до України для врегулювання "кризи".

Пізніше стало відомо, що очолить делегацію, яка приїде в Україну для врегулювання "кризи", колишній посол Китаю у РФ.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Війна Росії проти України Китай
NEWS
Найважчі бої йдуть на півдні та заході Бахмута: карти боїв ISW
Найважчі бої йдуть на півдні та заході Бахмута: карти боїв ISW
DAILY
Михайло Самусь: Західні партнери більш за все бояться розпаду Росії
Юлія Акимовакоресподент РБК-Україна Михайло Самусь: Західні партнери більш за все бояться розпаду Росії