Не для України. Зеленський роз'яснив, чим займатиметься спецпредставник Китаю

Китай готує свого спецпредставника не для України. Його готують для перемовин з Європою

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву президента України Володимира Зеленського на прес-конференції з президентом Чехії Петром Павелом та зі словацьким президентом Зузаною Чапутовою.

"Я хочу, щоб ви чітко розуміли. Перш за все, ми хотіли призначити свого посла в Китаї й ми його призначили", - сказав президент.

Водночас він пояснив, що Китай зі свого боку готує спецпредставника, який має на меті вести перемовини з лідерами Європейських держав.

"Зі свого боку лідер Китаю сказав, що вони готують спецпредставника - не для України, тут ви помиляєтесь, - вони готують спецпредставника для держав Європи, який поїде державами Європи говорити на тему війни", - наголосив президент.

Нагадаємо, у середу, 26 квітня, Зеленський вперше з початку повномасштабного вторгнення РФ провів телефонні переговори з лідером Китаю Сі Цзіньпіном.

У Китаї після розмови Сі Цзіньпіна з українським президентом заявили, що направлять спецпредставника до України для врегулювання "кризи".

Пізніше стало відомо, що очолить делегацію, яка приїде в Україну колишній посол Китаю у РФ.

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