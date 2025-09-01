Китайський банк, що потрапив під санкції ЄС, припинив розрахунки з Росією, - ЗМІ

Інформацію розкрили співрозмовники у двох російських банках і чотири імпортери, які зіткнулися з проблемою.

Heihe Rural Commercial Bank був серед останніх китайських банків, готових відкривати кореспондентські рахунки для російських кредитних установ, які не потрапили під санкції.

Рада ЄС 19 липня ввела санкції проти Heihe за нібито надання послуг, пов'язаних із криптоактивами, які суттєво підривають мету антиросійських обмежень. Рішення набуло чинності 9 серпня, відтоді особам ЄС заборонено брати участь у будь-яких операціях із китайським банком.

Раніше припинення роботи інших китайських банків на Heihe Rural перейшла частина російського малого та середнього бізнесу.

Протягом місяця після введення нових обмежень платежі в банку Heihe здійснювалися у звичайному режимі, але минулого тижня виникли проблеми і банк перестав приймати гроші.

Разом із Heihe Rural Commercial Bank під європейські санкції потрапив ще один китайський банк - Suifenhe Rural Commercial Bank, який також був важливим для РФ, оскільки погоджувався також відкривати кореспондентські рахунки для російських банків.