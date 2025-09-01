Попавший под санкции ЕС китайский банк прекратил расчеты с Россией, - СМИ

Информацию раскрыли собеседники в двух российских банках и четыре импортера, столкнувшиеся с проблемой.

Heihe Rural Commercial Bank был в числе последних китайских банков, готовых открывать корреспондентские счета для российских кредитных учреждений, не попавших под санкции.

Совет ЕС 19 июля ввел санкции против Heihe за якобы предоставление услуг, связанных с криптоактивами и существенно подрывающих цель антироссийских ограничений. Решение вступило в силу 9 августа, с этого момента лицам ЕС запрещено участвовать в любых операциях с китайским банком.

Ранее прекращения работы других китайских банков на Heihe Rural перешла часть российского малого и среднего бизнеса.

В течение месяца после введения новых ограничений платежи в банке Heihe производились в обычном режиме, но на прошлой неделе возникли проблемы и банк перестал принимать деньги.

Вместе с Heihe Rural Commercial Bank под европейские санкции попал еще один китайский банк - Suifenhe Rural Commercial Bank, который также был важным для РФ, поскольку соглашался также открывать корреспондентские счета для российских банков.