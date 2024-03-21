Крупні банки Китаю перестали приймати платежі в юанях із РФ, - ЗМІ

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на " Известия ".

Платежі в юанях також відмовляються приймати китайські банки з міжнародною участю – філії CitiBank, Standard Chartered Bank, HSBC, JP Morgan, BNP Paribas, Deutsche Bank та Mizuho Bank. Проте джерела на фінансовому ринку повідомили, що ці банки перестали проводити платежі клієнтів із РФ з 2022 року.

Серед таких банків Ping An Bank і Bank of Ningbo, що займають 13 і 15 місця по капіталізації в Китаї, а також China Guangfa Bank, Kunshan Rural Commercial Bank, Great Wall West China Bank, Shenzhen Rural Commercial Bank, Dongguan Rural Commercial Bank та China Zheshang Bank.

Що передувало

Агентство Bloomberg раніше повідомляло, що в січні китайські держбанки посилили роботу з клієнтами з Росії. Так, повідомлялося, що ICBC, CCB та Bank of China, які займають перше, друге та четверте місця за величиною активів у Китаї, повідомили російських клієнтів про припинення прийому платежів з початку січня 2024 року. Зазначається, що операції з непідсанкційними кредитними організаціями продовжуються.

Варто зазначити, що Китай не запроваджував проти РФ та російських компаній санкцій після повномасштабного вторгнення в Україну. Але багато китайських компаній змушені дотримуватися санкційної політики країн Заходу, бажаючи уникнути вторинних санкцій і маючи намір співпрацювати зі США та ЄС.

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