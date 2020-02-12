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В Сингапуре количество заболевших коронавирусом увеличилось до 50

Новости » В мире     12.02.2020 - 16:07
В Сингапуре количество заболевших коронавирусом увеличилось до 50
Иллюстративное фото (twitter.com/feyabucom)

8 пациентов находятся в критическом состоянии

В Сингапуре коронавирусом COVID-19 заразились еще 3 человека. Об этом сообщает South China Morning Post.

Таким образом, общее количество инфицированных в Сингапуре достигло 50. Восемь пациентов находятся в критическом состоянии. Еще 15 человек выздоровели и были выписаны из больниц.

По словам министра здравоохранения Сингапура Ган Ким Йонга, жителям страны "необходимо готовиться к худшему", поскольку власти не могут точно спрогнозировать распространение инфекции.

Министр национального развития Лоуренс Вонг добавил, что Сингапур делает все возможное, чтобы сдержать распространение коронавируса, однако никому не известно, как будет развиваться ситуация в дальнейшем.

"Мы не знаем, насколько успешными будут все эти меры по сдерживанию, которые мы приняли. Мы сделаем все возможное, но если понадобиться, то, вполне возможно, придется активизировать и ввести дополнительные меры", - заявил Вонг.

Напомним, по состояние на утро 12 февраля, коронавирусом COVID-19 заболели больше 44 тыс. человек. От вируса погибли 1114 человек, еще 4781 полностью выздоровели.

Также РБК-Украина сообщало, что Сингапур ввел "оранжевый" уровень системы реагирования на вспышки заболеваний (DORSCON) в связи со вспышкой коронавируса.

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