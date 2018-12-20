ru
ua
News
News
Новости Украины
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Выборы 2019
Новости компаний
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Афиша
Звезды
Стиль и мода
Красота и Здоровье
Путешествия
Еда
Досуг
Кино
Сериалы
ТВ-шоу
Гороскоп
Приколы
IT и Технологии
Styler
Styler
Styler
Персона
Жизнь
Происшествия
Война
Нужна помощь
Наука и техника
Авто
Курьезы
Животные
Спорт
Наши авторы
Статьи

Китайские истребители пытались перехватить канадские военные самолеты

Новости » Происшествия    20.12.2018 - 22:22
Китайские истребители пытались перехватить канадские военные самолеты
Иллюстративное фото (chinaplus.cri.cn)

Самолеты Китая пролетели слишком близко к канадским наблюдательным самолетам

Китайские истребители пытались воспрепятствовать и неподобающе бросали вызов в международном воздушном пространстве вблизи побережья Северной Кореи. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на интервью CBC News с начальником Штаба обороны Канады генералом Джонатаном Венсом.

Вэнс отметил, что самолеты Китая пролетели слишком близко к канадским наблюдательным самолетам, использовали неправильную радиопроцедуру и "неподобающий язык". Инцидент произошел в октябре.

По его словам, подобных преследований со стороны Китая в этом году подверглись также японские, австралийские и новозеландские авиапатрули.

Напомним, 11 декабря Великобритания поднимала истребители "Тайфун" для перехват предположительно российских самолетов, что летали вблизи воздушного пространства Соединенного Королевства.

Добавим, что в конце октября Великобритания подняла в воздух два истребителя "Тайфун" для перехвата двух российских бомбардировщиков Ту-160, которые приблизились к воздушному пространству страны.

США обвинили двух граждан Китая в кибератаках на ВМС и NASA Китай задержал третьего канадца после ареста финдиректора Huawei
Новости Украины КитайКанадавоздушное пространство
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь