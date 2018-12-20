Китайские истребители пытались перехватить канадские военные самолеты

Иллюстративное фото (chinaplus.cri.cn)

Самолеты Китая пролетели слишком близко к канадским наблюдательным самолетам

Китайские истребители пытались воспрепятствовать и неподобающе бросали вызов в международном воздушном пространстве вблизи побережья Северной Кореи. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на интервью CBC News с начальником Штаба обороны Канады генералом Джонатаном Венсом.

Вэнс отметил, что самолеты Китая пролетели слишком близко к канадским наблюдательным самолетам, использовали неправильную радиопроцедуру и "неподобающий язык". Инцидент произошел в октябре.

По его словам, подобных преследований со стороны Китая в этом году подверглись также японские, австралийские и новозеландские авиапатрули.

Напомним, 11 декабря Великобритания поднимала истребители "Тайфун" для перехват предположительно российских самолетов, что летали вблизи воздушного пространства Соединенного Королевства.

Добавим, что в конце октября Великобритания подняла в воздух два истребителя "Тайфун" для перехвата двух российских бомбардировщиков Ту-160, которые приблизились к воздушному пространству страны.