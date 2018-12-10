Британія підняла винищувачі для перехоплення російських літаків

Фото: винищувач "Тайфун" (osan.af.mil)

У Міністерстві оборони Британії пізніше розповіли, що ніякого перехоплення не відбулося

Велика Британія підняла винищувачі "Тайфун" для перехоплення ймовірно російських літаків, що літали поблизу повітряного простору Сполученого Королівства. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на Daily Star.

У виданні зазначають, що два британських літаки злетіли з бази ВПС "Лоссімут". У Міністерстві оборони Британії відзначили, що бойові літаки відправили на операцію у відповідь на "неопізнані повітряні судна, що наближаються до зони відповідальності Великої Британії".

"Два російські бомбардувальники - Ту-160 - пролетіли близько північної Шотландії, викликавши тривогу", - йдеться у повідомленні.

"Проте ніякого перехоплення не відбулося, і "Тайфуни" згодом повернулися", - сказав чиновник.

Відзначимо, у Венесуелу направляються стратегічні бомбардувальники Ту-160 ВКЗ Росії, здатні нести ядерну зброю. В Пентагоні повідомляють, що два Ту-160 вилетять з авіабази стратегічних сил у Росії до Венесуели для проведення серії навчань, які будуть також включати дозаправку на далеких відстанях.

Додамо, що в кінці жовтня Великобританія підняла в повітря два винищувачі "Тайфун" для перехоплення двох російських бомбардувальників Ту-160, які наблизилися до повітряного простору країни.