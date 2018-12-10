ru
ua
News
News
Новини України
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Вибори 2019
Новини компаній
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Афіша
Зірки
Стиль і мода
Краса і здоров'я
Подорожі
Їжа
Дозвілля
Кіно
Серіали
ТВ-шоу
Гороскоп
Приколи
IT та Технології
Styler
Styler
Styler
Персона
Життя
Події
Війна
Потрібна допомога
Наука і техніка
Авто
Курйози
Тварини
Спорт
Наші автори
Статті

Британія підняла винищувачі для перехоплення російських літаків

Новини » Надзвичайні події    10.12.2018 - 17:17
Британія підняла винищувачі для перехоплення російських літаків
Фото: винищувач "Тайфун" (osan.af.mil)

У Міністерстві оборони Британії пізніше розповіли, що ніякого перехоплення не відбулося

Велика Британія підняла винищувачі "Тайфун" для перехоплення ймовірно російських літаків, що літали поблизу повітряного простору Сполученого Королівства. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на Daily Star.

У виданні зазначають, що два британських літаки злетіли з бази ВПС "Лоссімут". У Міністерстві оборони Британії відзначили, що бойові літаки відправили на операцію у відповідь на "неопізнані повітряні судна, що наближаються до зони відповідальності Великої Британії".

"Два російські бомбардувальники - Ту-160 - пролетіли близько північної Шотландії, викликавши тривогу", - йдеться у повідомленні.

"Проте ніякого перехоплення не відбулося, і "Тайфуни" згодом повернулися", - сказав чиновник.

Відзначимо, у Венесуелу направляються стратегічні бомбардувальники Ту-160 ВКЗ Росії, здатні нести ядерну зброю. В Пентагоні повідомляють, що два Ту-160 вилетять з авіабази стратегічних сил у Росії до Венесуели для проведення серії навчань, які будуть також включати дозаправку на далеких відстанях.

Додамо, що в кінці жовтня Великобританія підняла в повітря два винищувачі "Тайфун" для перехоплення двох російських бомбардувальників Ту-160, які наблизилися до повітряного простору країни.

Росія перед захопленням кораблів України вела кампанію по дезінформації, - єврокомісар Клімкін на засіданні Ради ЄС запропонував можливі варіанти санкцій проти Росії
Новини України ВеликобританияРосійська Федераціявоздушное пространство
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся