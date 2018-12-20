Китайські винищувачі намагалися перехопити канадські військові літаки

Іллюстративне фото (chinaplus.cri.cn)

Літаки Китаю пролетіли надто близько до канадських спостережних літаків

Китайські винищувачі намагалися перешкодити й неналежно кидали виклик у міжнародному повітряному просторі поблизу узбережжя Північної Кореї. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на інтерв’ю CBC News з начальником Штабу оборони Канади генералом Джонатаном Венсом.

Венс зазначив, що літаки Китаю пролетіли надто близько до канадських спостережних літаків, використовували неправильну радіопроцедуру та "неналежну мову". Інцидент відбувся у жовтні.

За його словами, подібних переслідувань зі сторони Китаю цього року зазнали також японські, австралійські та новозеландські авіапатрулі.

Нагадаємо, 11 грудня Велика Британія піднімала винищувачі "Тайфун" для перехоплення ймовірно російських літаків, що літали поблизу повітряного простору Сполученого Королівства.

Додамо, що в кінці жовтня Великобританія підняла в повітря два винищувачі "Тайфун" для перехоплення двох російських бомбардувальників Ту-160, які наблизилися до повітряного простору країни.