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Британия подняла два истребителя на перехват российских Ту-160

Новости » Происшествия    31.10.2018 - 17:16
Фото: истребитель "Тайфун" (osan.af.mil)
Фото: истребитель "Тайфун" (osan.af.mil)

Для поддержки длительного полета истребителей с авиабазы "Брайз Нортон" в Англии вылетел также самолет-заправщик "Вояджер"

Великобритания подняла в воздух два истребителя "Тайфун" для перехвата двух российских бомбардировщиков, приблизившихся к воздушному пространству страны. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на Mirror, которое ссылается на данные западных авиационных мониторинговых ресурсов.

Истребители вылетели с авиабазы "Лоссимут" в Шотландии в 14:05. Для поддержки длительного полета истребителей с авиабазы "Брайз Нортон" в Англии вылетел также самолет-заправщик "Вояджер".

Отметим, ранее сообщалось, что Россия планирует ракетные испытания возле Норвегии на фоне учений НАТО. Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Альянс был проинформирован на прошлой неделе о запланированных испытаниях РФ.

Также Столтенберг назвал нынешнюю ситуацию по безопасности очень непредсказуемой. Он признал влияние "российской угрозы" на военные учения Североатлантического альянса.

"Сейчас сложно спрогнозировать, что может случиться, и мы имеем меньше договоренностей относительно того, какими, собственно, есть правила игры. Сейчас также есть вызов большего использования гибридных тактик, кибератак, вмешательств в чужие политические процессы и, конечно, риск террористических атак. Поэтому, такая ситуация сейчас очень отличается от времен холодной войны, и НАТО должна адаптироваться, чтобы на это реагировать", - добавил Столтенберг.

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