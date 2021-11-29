Китайские инвесторы "Мотор Сичи" пошли в Гаагу и рассчитывают на 4,5 млрд долларов компенсации

"В результате несправедливого отношения Украинского государства к китайским инвесторам в течение последних пяти лет и непрерывного применения незаконных мер китайские инвесторы понесли значительные убытки как в Украине, так и в Китае. В соответствии с Соглашением между правительством Украины и правительством Китайской Народной Республики о привлечении и взаимной защите инвестиций, которое вступило в силу 31 октября 1992 г., китайские инвесторы потребовали признать Украину нарушившей двустороннее инвестиционное соглашение и выплатить истцам полную компенсацию всех понесенных убытков на сумму более 4,5 миллиардов долларов США", - говорится в заявлении.

Китайские инвесторы подчеркивают, что всегда соблюдали законы и правила в своей деятельности.

"Мы решительно выступаем против жестокого поведения украинского правительства, которое злоупотребляет концепцией национальной безопасности, путает правильное и неправильное, политизирует нормальную экономическую и торговую практику, злоупотребляет государственной властью и необоснованно подавляет китайские предприятия", - отмечают в компании.

Более того, они не исключают возможность продолжения требований о возмещении дополнительных убытков (то есть, увеличения суммы компенсации) и заявляют, что не собирается поддаваться силовому давлению и будет использовать все возможные юридические средства для решительной защиты наших законных прав и интересов.

Напомним, на момент подачи китайской стороной в начале сентября 2020 г. в украинский Минюст уведомления об инвестиционном споре сумма возмещения ущерба составляла 3,5 млрд долларов, тогда как сейчас, в ноябре 2021 г., она возросла до 4,5 млрд долларов.

Как считают экономические экспертов, размер требований к Украине будет увеличиваться и дальше, поскольку китайские инвесторы продолжают накапливать убытки. В то же время, в публичном заявлении Beijing Skyrizon сказано также следующее: "мы надеемся на добрую волю и примирение".

По мнению опрошенных экспертов, с учетом этой риторики наилучшим для Украины выходом было бы досудебное урегулирование международного арбитража, поскольку это единственный шанс снизить финансовые и имиджевые потери. То есть в зависимости от позиции украинской стороны, сумма возмещения ущерба китайским инвесторам может оказаться как выше, так и ниже указанных в исковом заявлении 4,5 млрд долларов.